Арбузова (Грызлова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова (Грызлова) Марья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Грызловъ Андрей

Мать: Грызлова Афимья Тимофеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1834

Муж: Арбузовъ Андрей

Рождение ребёнка
06.01.1837

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1838

Сын: Арбузовъ Гаврила

Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1840

Дочь: Кузнецова Аполлинария

Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1841

Сын: Арбузовъ Николай

Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1844

Сын: Арбузовъ Матвей

Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1846

Сын: Арбузовъ Василий

Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1847

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1850

Сын: Арбузовъ Василий

Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1851

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1851

Сын: Арбузовъ Алексей

Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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