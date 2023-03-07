Арбузова (Грызлова) Марья
Место рождения
Дата рождения1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Грызловъ Андрей
Бракосочетание
?.01.1834
Муж: Арбузовъ Андрей
Рождение ребёнка
06.01.1837
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей
Рождение ребёнка
?.03.1838
Сын: Арбузовъ Гаврила
Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей
Рождение ребёнка
03.01.1840
Дочь: Кузнецова Аполлинария
Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей
Рождение ребёнка
05.12.1841
Сын: Арбузовъ Николай
Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей
Рождение ребёнка
03.08.1844
Сын: Арбузовъ Матвей
Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей
Рождение ребёнка
25.02.1846
Сын: Арбузовъ Василий
Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей
Рождение ребёнка
01.06.1847
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей
Рождение ребёнка
01.01.1850
Сын: Арбузовъ Василий
Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей
Рождение ребёнка
14.03.1851
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей
Рождение ребёнка
14.03.1851
Сын: Арбузовъ Алексей
Отец ребёнка: Арбузовъ Андрей