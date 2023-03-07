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Арбузовъ Гаврила

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.03.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1838

Отец: Арбузовъ Андрей

Мать: Арбузова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1860

Сын: Арбузовъ Иванъ

Мать ребёнка: Арбузова Юскова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1862

Дочь: Баушкина Ольга

Мать ребёнка: Арбузова Юскова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1865

Дочь: Деулина Марфа

Мать ребёнка: Арбузова Юскова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Зайцева Ульяна

Мать ребёнка: Арбузова Юскова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
25.01.1872

Дочь: Зайцева Ксения

Мать ребёнка: Арбузова Юскова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1874

Сын: Арбузовъ Георгий

Мать ребёнка: Арбузова Юскова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.04.1959

Жена: Арбузова Юскова Марфа Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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