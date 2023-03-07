Арбузовъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения?.03.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1838
Отец: Арбузовъ Андрей
Мать: Арбузова Марья
Рождение ребёнка
09.09.1860
Сын: Арбузовъ Иванъ
Мать ребёнка: Арбузова Юскова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
14.07.1862
Дочь: Баушкина Ольга
Мать ребёнка: Арбузова Юскова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
03.07.1865
Дочь: Деулина Марфа
Мать ребёнка: Арбузова Юскова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Зайцева Ульяна
Мать ребёнка: Арбузова Юскова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
25.01.1872
Дочь: Зайцева Ксения
Мать ребёнка: Арбузова Юскова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
24.05.1874
Сын: Арбузовъ Георгий
Мать ребёнка: Арбузова Юскова Марфа Иванова
Бракосочетание
26.04.1959
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан