Зайцева (Арбузова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Арбузова) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Арбузовъ Гаврила

Мать: Арбузова Юскова (Балакина) Марфа Иванова

Бракосочетание
26.01.1890

Муж: Бесовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1890

Сын: Бесовъ Демьянъ

Отец ребёнка: Бесовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1892

Сын: Бесовъ Александръ

Отец ребёнка: Бесовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1897

Сын: Бесовъ Афонасий

Отец ребёнка: Бесовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1899

Дочь: (Бесова) Марья

Отец ребёнка: Бесовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1905

Сын: Бесовъ Семенъ

Отец ребёнка: Бесовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1911

Сын: Бесовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Бесовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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