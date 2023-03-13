Зайцева (Арбузова) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
26.01.1890
Муж: Бесовъ Дмитрий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1890
Сын: Бесовъ Демьянъ
Отец ребёнка: Бесовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
13.03.1892
Сын: Бесовъ Александръ
Отец ребёнка: Бесовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
05.07.1897
Сын: Бесовъ Афонасий
Отец ребёнка: Бесовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.02.1899
Дочь: (Бесова) Марья
Отец ребёнка: Бесовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
02.02.1905
Сын: Бесовъ Семенъ
Отец ребёнка: Бесовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
13.11.1911
Сын: Бесовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Бесовъ Дмитрий