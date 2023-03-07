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Почухайловъ Егоръ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.05.1846

Дата смерти

24.03.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1846

Отец: Почухайловъ Андрей

Мать: Почухайлова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1867

Жена: Почухайлова Федосья

Рождение ребёнка
04.12.1867

Дочь: Кузнецова Варвара

Мать ребёнка: Почухайлова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1870

Дочь: Грызлова Ксенія

Мать ребёнка: Почухайлова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1872

Дочь: Почухайлова Ольга

Мать ребёнка: Почухайлова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1872

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Почухайлова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.03.1874
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ чахотки
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