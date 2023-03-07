Почухайловъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения23.05.1846
Дата смерти24.03.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1846
Отец: Почухайловъ Андрей
Мать: Почухайлова Евдокія
Бракосочетание
13.02.1867
Жена: Почухайлова Федосья
Рождение ребёнка
04.12.1867
Дочь: Кузнецова Варвара
Мать ребёнка: Почухайлова Федосья
Рождение ребёнка
20.01.1870
Дочь: Грызлова Ксенія
Мать ребёнка: Почухайлова Федосья
Рождение ребёнка
06.07.1872
Дочь: Почухайлова Ольга
Мать ребёнка: Почухайлова Федосья
Рождение ребёнка
01.12.1872
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Почухайлова Федосья
Смерть
24.03.1874
Причина смерти: Отъ чахотки