Почухайловъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Почухайловъ Никита
Бракосочетание
12.02.1843
Жена: Почухайлова Евдокія
Рождение ребёнка
09.06.1844
Дочь: Горшенина Акулина
Мать ребёнка: Почухайлова Евдокія
Рождение ребёнка
23.05.1846
Сын: Почухайловъ Егоръ
Мать ребёнка: Почухайлова Евдокія
Рождение ребёнка
22.10.1848
Дочь: Комлева Прасковія
Мать ребёнка: Почухайлова Евдокія
Рождение ребёнка
02.03.1851
Дочь: Кузнецова Дарія
Мать ребёнка: Почухайлова Евдокія
Рождение ребёнка
25.03.1853
Дочь: Почухайлова Марія
Мать ребёнка: Почухайлова Евдокія
Рождение ребёнка
05.04.1854
Дочь: Любимова Агаѳія
Мать ребёнка: Почухайлова Евдокія