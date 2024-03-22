Почухайловъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почухайловъ Андрей

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Почухайловъ Никита

Мать: Почухайлова Агриппина Васильева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1843

Жена: Почухайлова Евдокія

Рождение ребёнка
09.06.1844

Дочь: Горшенина Акулина

Мать ребёнка: Почухайлова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1846

Сын: Почухайловъ Егоръ

Мать ребёнка: Почухайлова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1848

Дочь: Комлева Прасковія

Мать ребёнка: Почухайлова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1851

Дочь: Кузнецова Дарія

Мать ребёнка: Почухайлова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1853

Дочь: Почухайлова Марія

Мать ребёнка: Почухайлова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1854

Дочь: Любимова Агаѳія

Мать ребёнка: Почухайлова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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