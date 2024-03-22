Комлева (Почухайлова) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева (Почухайлова) Прасковія

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.10.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1848

Отец: Почухайловъ Андрей

Мать: Почухайлова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1868

Муж: Комлевъ Григорій

Рождение ребёнка
28.06.1869

Сын: Комлевъ Петръ

Отец ребёнка: Комлевъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1872

Сын: Комлевъ Антипъ

Отец ребёнка: Комлевъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1875

Сын: Комлевъ Иванъ

Отец ребёнка: Комлевъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Хомякова Ирина

Отец ребёнка: Комлевъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1879

Сын: Комлевъ Петръ

Отец ребёнка: Комлевъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Комлевъ Василій

Отец ребёнка: Комлевъ Григорій

Рождение ребёнка
02.12.1883

Сын: Комлевъ Николай

Отец ребёнка: Комлевъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1891

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Комлевъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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