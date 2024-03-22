Комлева (Почухайлова) Прасковія
Место рождения
Дата рождения22.10.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1848
Отец: Почухайловъ Андрей
Мать: Почухайлова Евдокія
Бракосочетание
15.01.1868
Муж: Комлевъ Григорій
Рождение ребёнка
28.06.1869
Сын: Комлевъ Петръ
Отец ребёнка: Комлевъ Григорій
Рождение ребёнка
10.04.1872
Сын: Комлевъ Антипъ
Отец ребёнка: Комлевъ Григорій
Рождение ребёнка
01.01.1875
Сын: Комлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Комлевъ Григорій
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Хомякова Ирина
Отец ребёнка: Комлевъ Григорій
Рождение ребёнка
24.11.1879
Сын: Комлевъ Петръ
Отец ребёнка: Комлевъ Григорій
Рождение ребёнка
1882
Сын: Комлевъ Василій
Отец ребёнка: Комлевъ Григорій
Рождение ребёнка
02.12.1883
Сын: Комлевъ Николай
Отец ребёнка: Комлевъ Григорій
Рождение ребёнка
10.08.1891
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Комлевъ Григорій