Грызлова (Почухайлова) Ксенія
Место рождения
Дата рождения20.01.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1870
Бракосочетание
17.02.1891
Муж: Грызловъ Григорій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1891
Сын: Грызловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Грызловъ Григорій
Рождение ребёнка
15.04.1894
Дочь: (Грызлова) Агафья
Отец ребёнка: Грызловъ Григорій
Рождение ребёнка
14.10.1896
Дочь: Грызлова Прасковья
Отец ребёнка: Грызловъ Григорій
Рождение ребёнка
07.02.1898
Дочь: (Грызлова) Агафья
Отец ребёнка: Грызловъ Григорій