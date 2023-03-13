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Грызлова (Почухайлова) Ксенія

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.01.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1870

Отец: Почухайловъ Егоръ

Мать: Почухайлова (Сидоренкова) Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.02.1891

Муж: Грызловъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1891

Сын: Грызловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Грызловъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1894

Дочь: (Грызлова) Агафья

Отец ребёнка: Грызловъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1896

Дочь: Грызлова Прасковья

Отец ребёнка: Грызловъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1898

Дочь: (Грызлова) Агафья

Отец ребёнка: Грызловъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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