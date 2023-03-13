Грызловъ Григорій
Место рождения
Дата рождения18.11.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1872
Отец: Грызловъ Иванъ
Бракосочетание
17.02.1891
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1891
Сын: Грызловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Грызлова (Почухайлова) Ксенія
Рождение ребёнка
15.04.1894
Дочь: (Грызлова) Агафья
Мать ребёнка: Грызлова (Почухайлова) Ксенія
Рождение ребёнка
14.10.1896
Дочь: Грызлова Прасковья
Мать ребёнка: Грызлова (Почухайлова) Ксенія
Рождение ребёнка
07.02.1898
Дочь: (Грызлова) Агафья
Мать ребёнка: Грызлова (Почухайлова) Ксенія