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Грызловъ Григорій

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.11.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1872

Отец: Грызловъ Иванъ

Мать: Грызлова (Баушкина) Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.02.1891

Жена: Грызлова (Почухайлова) Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1891

Сын: Грызловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Грызлова (Почухайлова) Ксенія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1894

Дочь: (Грызлова) Агафья

Мать ребёнка: Грызлова (Почухайлова) Ксенія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1896

Дочь: Грызлова Прасковья

Мать ребёнка: Грызлова (Почухайлова) Ксенія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1898

Дочь: (Грызлова) Агафья

Мать ребёнка: Грызлова (Почухайлова) Ксенія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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