Грызлова (Баушкина) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грызлова (Баушкина) Афимья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.09.1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1836

Отец: Баушкинъ Христофоръ

Мать: Баушкина Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.05.1858

Муж: Грызловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1858

Дочь: Грызлова [баушкина] Наталія

Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1859

Дочь: Грызлова Акулина

Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1860

Сын: Грызловъ Петръ

Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1862

Дочь: Балакина Матрена

Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Шорохова Пелагѣя

Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ

Рождение ребёнка
06.05.1870

Сын: Грызловъ Иванъ

Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1872

Сын: Грызловъ Григорій

Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1874

Сын: Грызловъ Николай

Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Уренцева Ирина (Марина)

Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уренцева Марина

Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ

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