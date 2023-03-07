Грызлова (Баушкина) Афимья
Место рождения
Дата рождения13.09.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1836
Отец: Баушкинъ Христофоръ
Мать: Баушкина Марья
Бракосочетание
04.05.1858
Муж: Грызловъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.08.1858
Дочь: Грызлова [баушкина] Наталія
Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.06.1859
Дочь: Грызлова Акулина
Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.06.1860
Сын: Грызловъ Петръ
Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ
Рождение ребёнка
31.10.1862
Дочь: Балакина Матрена
Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Шорохова Пелагѣя
Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.05.1870
Сын: Грызловъ Иванъ
Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.11.1872
Сын: Грызловъ Григорій
Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.11.1874
Сын: Грызловъ Николай
Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Уренцева Ирина (Марина)
Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уренцева Марина
Отец ребёнка: Грызловъ Иванъ