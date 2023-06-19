Сидоренкова (Уренцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренкова (Уренцева) Анна

Сидоренкова (Уренцева) Анна

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Уренцевъ Григорий

Мать: Уренцева Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сидоренковъ Денисъ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1810

Дочь: Сидоренкова Наталья

Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1811

Дочь: Грызлова Екатерина

Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1814

Дочь: Трубина Матрена

Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1816

Дочь: Сидоренкова Марья

Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Сидоренковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Пахомова Марфа

Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренковъ Никита

Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренковъ Родионъ