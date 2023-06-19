Сидоренкова (Уренцева) Анна
Место рождения
Дата рождения1785
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Уренцевъ Григорий
Мать: Уренцева Настасья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сидоренковъ Денисъ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ
Рождение ребёнка
26.08.1810
Дочь: Сидоренкова Наталья
Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ
Рождение ребёнка
18.11.1811
Дочь: Грызлова Екатерина
Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ
Рождение ребёнка
24.03.1814
Дочь: Трубина Матрена
Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ
Рождение ребёнка
24.03.1816
Дочь: Сидоренкова Марья
Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сидоренковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Пахомова Марфа
Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренковъ Никита
Отец ребёнка: Сидоренковъ Родионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоренковъ Родионъ