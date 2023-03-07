Грызлова (Сидоренкова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения18.11.1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1811
Отец: Сидоренковъ Родионъ
Мать: Сидоренкова Анна
Рождение ребёнка
11.02.1834
Отец ребёнка: Грызловъ Макаръ
Рождение ребёнка
12.03.1835
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Грызловъ Макаръ
Рождение ребёнка
03.08.1838
Сын: Грызловъ Матвей
Отец ребёнка: Грызловъ Макаръ
Рождение ребёнка
12.07.1840
Сын: Грызловъ Василий
Отец ребёнка: Грызловъ Макаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грызловъ Макаръ