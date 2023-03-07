Грызлова (Сидоренкова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грызлова (Сидоренкова) Екатерина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.11.1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1811

Отец: Сидоренковъ Родионъ

Мать: Сидоренкова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1834

Сын: Грызловъ Власъ Дмитрий

Отец ребёнка: Грызловъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1835

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Грызловъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1838

Сын: Грызловъ Матвей

Отец ребёнка: Грызловъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1840

Сын: Грызловъ Василий

Отец ребёнка: Грызловъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грызловъ Макаръ

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