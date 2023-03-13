Уренцева Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти09.10.1818
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Деулина Анисья
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Сидоренкова Анна
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Уренцевъ Максимъ
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Уренцевъ Фролъ
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Арбузова Катерина
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорий
Рождение ребёнка
19.04.1800
Сын: Уренцевъ Трофимъ
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уренцевъ Григорий
Смерть
09.10.1818
Александровка