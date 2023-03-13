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Уренцева Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

09.10.1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Деулина Анисья

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Сидоренкова Анна

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Уренцевъ Максимъ

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Уренцевъ Фролъ

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Арбузова Катерина

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1800

Сын: Уренцевъ Трофимъ

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уренцевъ Григорий

Смерть
09.10.1818
Александровка
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