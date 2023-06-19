Арбузова (Уренцева) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова (Уренцева) Катерина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Уренцевъ Григорий

Мать: Уренцева Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1814

Муж: Арбузовъ Герасимъ

Рождение ребёнка
09.01.1815

Сын: Арбузовъ Иванъ

Отец ребёнка: Арбузовъ Герасимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1816

Сын: Арбузовъ Андрей

Отец ребёнка: Арбузовъ Герасимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1820

Дочь: Подрядова Надежда

Отец ребёнка: Арбузовъ Герасимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Вавилова Авдотья

Отец ребёнка: Арбузовъ Герасимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан