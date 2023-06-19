Арбузова (Уренцева) Катерина
Место рождения
Дата рождения1794
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Уренцевъ Григорий
Мать: Уренцева Настасья
Бракосочетание
30.01.1814
Муж: Арбузовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
09.01.1815
Сын: Арбузовъ Иванъ
Отец ребёнка: Арбузовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
04.07.1816
Сын: Арбузовъ Андрей
Отец ребёнка: Арбузовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
20.09.1820
Дочь: Подрядова Надежда
Отец ребёнка: Арбузовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Вавилова Авдотья
Отец ребёнка: Арбузовъ Герасимъ