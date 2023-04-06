Вавилова (Арбузова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Арбузова) Авдотья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

04.03.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Арбузовъ Герасимъ

Мать: Арбузова Катерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.04.1843

Муж: Вавиловъ Семенъ

Рождение ребёнка
05.04.1844

Дочь: Комарова Ирина

Отец ребёнка: Вавиловъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1845

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Вавиловъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1847

Сын: Вавиловъ Матвей

Отец ребёнка: Вавиловъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1850

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Вавиловъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
04.03.1850
1850
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