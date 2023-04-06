Вавилова (Арбузова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти04.03.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Арбузовъ Герасимъ
Мать: Арбузова Катерина
Бракосочетание
07.04.1843
Муж: Вавиловъ Семенъ
Рождение ребёнка
05.04.1844
Дочь: Комарова Ирина
Отец ребёнка: Вавиловъ Семенъ
Рождение ребёнка
13.10.1845
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Вавиловъ Семенъ
Рождение ребёнка
12.11.1847
Сын: Вавиловъ Матвей
Отец ребёнка: Вавиловъ Семенъ
Рождение ребёнка
13.01.1850
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Вавиловъ Семенъ
Смерть
04.03.1850
1850