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Вавиловъ Семенъ

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Место рождения

Петровка

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Вавиловъ Филипъ

Мать: Вавилова Настасья

Рождение ребёнка
27.02.1833

Сын: Вавиловъ Василий

Мать ребёнка: Вавилова Анна

Рождение ребёнка
01.03.1836

Сын: Вавиловъ Василий

Мать ребёнка: Вавилова Анна

Рождение ребёнка
?.01.1838

Дочь: Рябкова Ксения

Мать ребёнка: Вавилова Анна

Рождение ребёнка
08.02.1840

Дочь: Маремьяна

Мать ребёнка: Вавилова Анна

Рождение ребёнка
22.02.1841

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Вавилова Анна

Рождение ребёнка
07.03.1843

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Вавилова Анна

Бракосочетание
07.04.1843

Жена: Вавилова Авдотья

Рождение ребёнка
05.04.1844

Дочь: Комарова Ирина

Мать ребёнка: Вавилова Авдотья

Рождение ребёнка
13.10.1845

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Вавилова Авдотья

Рождение ребёнка
12.11.1847

Сын: Вавиловъ Матвей

Мать ребёнка: Вавилова Авдотья

Рождение ребёнка
13.01.1850

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Вавилова Авдотья

Бракосочетание
30.04.1850

Жена: Вавилова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Анна

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