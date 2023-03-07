Вавиловъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Вавиловъ Филипъ
Мать: Вавилова Настасья
Рождение ребёнка
27.02.1833
Сын: Вавиловъ Василий
Мать ребёнка: Вавилова Анна
Рождение ребёнка
01.03.1836
Сын: Вавиловъ Василий
Мать ребёнка: Вавилова Анна
Рождение ребёнка
?.01.1838
Дочь: Рябкова Ксения
Мать ребёнка: Вавилова Анна
Рождение ребёнка
08.02.1840
Дочь: Маремьяна
Мать ребёнка: Вавилова Анна
Рождение ребёнка
22.02.1841
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Вавилова Анна
Рождение ребёнка
07.03.1843
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Вавилова Анна
Бракосочетание
07.04.1843
Жена: Вавилова Авдотья
Рождение ребёнка
05.04.1844
Дочь: Комарова Ирина
Мать ребёнка: Вавилова Авдотья
Рождение ребёнка
13.10.1845
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Вавилова Авдотья
Рождение ребёнка
12.11.1847
Сын: Вавиловъ Матвей
Мать ребёнка: Вавилова Авдотья
Рождение ребёнка
13.01.1850
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Вавилова Авдотья
Бракосочетание
30.04.1850
Жена: Вавилова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавилова Анна