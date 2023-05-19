Пахомова (Сидоренкова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Сидоренкова) Марфа

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Сидоренковъ Родионъ

Мать: Сидоренкова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.04.1844

Муж: Пахомовъ Алексей

Рождение ребёнка
16.01.1845

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1846

Сын: Пахомовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1847

Сын: Пахомовъ Павелъ

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1848

Сын: Пахомовъ Степанъ

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1850

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1852

Сын: Пахомовъ Семенъ

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1854

Дочь: Пахомова Пелагея

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1855

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1858

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1859

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1862

Сын: Пахомовъ Алексей

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомовъ Владимиръ

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

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