Пахомова (Сидоренкова) Марфа
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Сидоренковъ Родионъ
Мать: Сидоренкова Анна
Бракосочетание
03.04.1844
Муж: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
16.01.1845
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
01.06.1846
Сын: Пахомовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
27.06.1847
Сын: Пахомовъ Павелъ
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
01.08.1848
Сын: Пахомовъ Степанъ
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
24.02.1850
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
25.04.1852
Сын: Пахомовъ Семенъ
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
01.05.1854
Дочь: Пахомова Пелагея
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
13.05.1855
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
16.03.1858
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
20.11.1859
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
22.03.1862
Сын: Пахомовъ Алексей
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомовъ Владимиръ
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей