Голубцовъ Павелъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Голубцовъ Иванъ
Мать: Голубцова Агрипина
Бракосочетание
13.01.1863
Жена: Голубцова Евдокія
Рождение ребёнка
13.07.1864
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Голубцова Евдокія
Рождение ребёнка
25.12.1865
Сын: Голубцовъ Степанъ
Мать ребёнка: Голубцова Евдокія
Рождение ребёнка
21.06.1869
Сын: Голубцовъ Евсей
Мать ребёнка: Голубцова Евдокія
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1870
Сын: Голубцовъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Голубцова Евдокія
Рождение ребёнка
1874
Сын: Голубцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Голубцова Евдокія
Рождение ребёнка
1881
Сын: Голубцовъ Николай
Мать ребёнка: Голубцова Евдокія