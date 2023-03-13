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Голубцовъ Павелъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Голубцовъ Иванъ

Мать: Голубцова Агрипина

Бракосочетание
13.01.1863

Жена: Голубцова Евдокія

Рождение ребёнка
13.07.1864

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Голубцова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1865

Сын: Голубцовъ Степанъ

Мать ребёнка: Голубцова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1869

Сын: Голубцовъ Евсей

Мать ребёнка: Голубцова Евдокія

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1870

Сын: Голубцовъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Голубцова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Голубцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Голубцова Евдокія

Рождение ребёнка
1881

Сын: Голубцовъ Николай

Мать ребёнка: Голубцова Евдокія

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