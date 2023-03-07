Голубцовъ Ѳеодоръ
Место рождения
Дата рождения19.09.1870
Дата смерти17.05.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1870
Отец: Голубцовъ Павелъ
Мать: Голубцова Евдокія
Рождение ребёнка
06.01.1891
Сын: Голубцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Голубцова Акулина
Рождение ребёнка
28.07.1893
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Голубцова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубцова Акулина
Смерть
17.05.1895
Причина смерти: Костѳѣда височной кости