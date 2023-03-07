Голубцовъ Ѳеодоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубцовъ Ѳеодоръ

Голубцовъ Ѳеодоръ

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.09.1870

Дата смерти

17.05.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1870

Отец: Голубцовъ Павелъ

Мать: Голубцова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1891

Сын: Голубцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Голубцова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1893

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Голубцова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубцова Акулина

Смерть
17.05.1895
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Костѳѣда височной кости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close