Голубцова (Серкова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Серкова) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Серковъ Петръ

Мать: Серкова Дарья

Рождение ребёнка
06.01.1891

Сын: Голубцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Ѳеодоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1893

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Голубцовъ Ѳеодоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.07.1895

Муж: Шаровъ Федоръ (Георгий)

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцовъ Ѳеодоръ