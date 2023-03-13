Голубцова (Серкова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Серковъ Петръ
Мать: Серкова Дарья
Рождение ребёнка
06.01.1891
Сын: Голубцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
28.07.1893
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Голубцовъ Ѳеодоръ
Бракосочетание
07.07.1895
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубцовъ Ѳеодоръ