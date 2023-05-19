Голубцова (Клюева) Евдокія
Место рождения
Дата рождения03.03.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1845
Отец: Клюевъ Иванъ
Мать: Клюева Прасковія
Бракосочетание
13.01.1863
Муж: Голубцовъ Павелъ
Рождение ребёнка
13.07.1864
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Голубцовъ Павелъ
Рождение ребёнка
25.12.1865
Сын: Голубцовъ Степанъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Павелъ
Рождение ребёнка
21.06.1869
Сын: Голубцовъ Евсей
Отец ребёнка: Голубцовъ Павелъ
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1870
Сын: Голубцовъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Голубцовъ Павелъ
Рождение ребёнка
1874
Сын: Голубцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Павелъ
Рождение ребёнка
1881
Сын: Голубцовъ Николай
Отец ребёнка: Голубцовъ Павелъ