Голубцова (Клюева) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Клюева) Евдокія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.03.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1845

Отец: Клюевъ Иванъ

Мать: Клюева Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.01.1863

Муж: Голубцовъ Павелъ

Рождение ребёнка
13.07.1864

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Голубцовъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1865

Сын: Голубцовъ Степанъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1869

Сын: Голубцовъ Евсей

Отец ребёнка: Голубцовъ Павелъ

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1870

Сын: Голубцовъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Голубцовъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Голубцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Павелъ

Рождение ребёнка
1881

Сын: Голубцовъ Николай

Отец ребёнка: Голубцовъ Павелъ

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