Квашенникова (Клюева) Гликерія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашенникова (Клюева) Гликерія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.05.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1837

Отец: Клюевъ Иванъ

Мать: Клюева Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1860

Муж: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1860

Сын: Квашенниковъ Карпъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1871

Сын: Квашенниковъ Василій

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Квашенниковъ Стефанъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Квашенниковъ Василій

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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