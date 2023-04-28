Квашенникова (Клюева) Гликерія
Место рождения
Дата рождения08.05.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1837
Отец: Клюевъ Иванъ
Мать: Клюева Прасковія
Бракосочетание
22.01.1860
Муж: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.05.1860
Сын: Квашенниковъ Карпъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.03.1871
Сын: Квашенниковъ Василій
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1876
Сын: Квашенниковъ Стефанъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1881
Сын: Квашенниковъ Василій
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ