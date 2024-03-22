Клюевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения23.06.1800
Дата смерти01.08.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1800
Отец: Клюевъ Николай
Мать: Клюева Анисья
Бракосочетание
29.01.1821
Жена: Клюева Прасковія
Рождение ребёнка
1828
Сын: Клюевъ Алексѣй
Мать ребёнка: Клюева Прасковія
Рождение ребёнка
1832
Сын: Клюевъ Григорій
Мать ребёнка: Клюева Прасковія
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Клюева Марѳа
Мать ребёнка: Клюева Прасковія
Рождение ребёнка
10.02.1835
Дочь: Чекалова Агаѳія
Мать ребёнка: Клюева Прасковія
Рождение ребёнка
08.05.1837
Дочь: Квашенникова Гликерія
Мать ребёнка: Клюева Прасковія
Рождение ребёнка
07.12.1839
Сын: Клюевъ Николай
Мать ребёнка: Клюева Прасковія
Рождение ребёнка
13.02.1842
Сын: Клюевъ Алексѣй
Мать ребёнка: Клюева Прасковія
Рождение ребёнка
03.03.1845
Дочь: Голубцова Евдокія
Мать ребёнка: Клюева Прасковія
Смерть
01.08.1848
Причина смерти: отъ холеры