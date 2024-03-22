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Клюевъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.06.1800

Дата смерти

01.08.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1800

Отец: Клюевъ Николай

Мать: Клюева Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1821

Жена: Клюева Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Клюевъ Алексѣй

Мать ребёнка: Клюева Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Клюевъ Григорій

Мать ребёнка: Клюева Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Клюева Марѳа

Мать ребёнка: Клюева Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1835

Дочь: Чекалова Агаѳія

Мать ребёнка: Клюева Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1837

Дочь: Квашенникова Гликерія

Мать ребёнка: Клюева Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1839

Сын: Клюевъ Николай

Мать ребёнка: Клюева Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1842

Сын: Клюевъ Алексѣй

Мать ребёнка: Клюева Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1845

Дочь: Голубцова Евдокія

Мать ребёнка: Клюева Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.08.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
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