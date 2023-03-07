Чекалова (Клюева) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Клюева) Агаѳія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.02.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1835

Отец: Клюевъ Иванъ

Мать: Клюева Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1857

Муж: Чекаловъ Илья

Рождение ребёнка
24.01.1860

Сын: Чекаловъ Григорий

Отец ребёнка: Чекаловъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1862

Сын: Чекаловъ Егоръ

Отец ребёнка: Чекаловъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Чекаловъ Никонъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Илья

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