Чекалова (Клюева) Агаѳія
Место рождения
Дата рождения10.02.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1835
Отец: Клюевъ Иванъ
Мать: Клюева Прасковія
Бракосочетание
25.01.1857
Муж: Чекаловъ Илья
Рождение ребёнка
24.01.1860
Сын: Чекаловъ Григорий
Отец ребёнка: Чекаловъ Илья
Рождение ребёнка
01.04.1862
Сын: Чекаловъ Егоръ
Отец ребёнка: Чекаловъ Илья
Рождение ребёнка
1877
Сын: Чекаловъ Никонъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Илья