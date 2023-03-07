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Чекаловъ Илья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Дата смерти

20.05.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Чекаловъ Василий

Мать: Чекалова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1857

Жена: Чекалова Агаѳія

Рождение ребёнка
24.01.1860

Сын: Чекаловъ Григорий

Мать ребёнка: Чекалова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1862

Сын: Чекаловъ Егоръ

Мать ребёнка: Чекалова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Чекаловъ Никонъ

Мать ребёнка: Чекалова Агаѳія

Смерть
20.05.1888
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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