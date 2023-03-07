Чекаловъ Илья
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти20.05.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Чекаловъ Василий
Мать: Чекалова Марья
Бракосочетание
25.01.1857
Жена: Чекалова Агаѳія
Рождение ребёнка
24.01.1860
Сын: Чекаловъ Григорий
Мать ребёнка: Чекалова Агаѳія
Рождение ребёнка
01.04.1862
Сын: Чекаловъ Егоръ
Мать ребёнка: Чекалова Агаѳія
Рождение ребёнка
1877
Сын: Чекаловъ Никонъ
Мать ребёнка: Чекалова Агаѳія
Смерть
20.05.1888