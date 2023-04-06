Чекаловъ Василий
Место рождения
Дата рождения01.08.1802
Дата смерти06.07.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1802
Отец: Серковъ-Чекаловъ Василий
Мать: Чекалова Дарья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Чекаловъ Тимофей
Мать ребёнка: Чекалова Марья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Чекаловъ Ерастъ
Мать ребёнка: Чекалова Марья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Чекаловъ Илья
Мать ребёнка: Чекалова Марья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Чекаловъ Андреянъ
Мать ребёнка: Чекалова Марья
Рождение ребёнка
01.01.1835
Сын: Чекаловъ Данила
Мать ребёнка: Чекалова Марья
Рождение ребёнка
16.08.1836
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Чекалова Марья
Рождение ребёнка
04.01.1839
Дочь: Баканова Щипакина Аполлинария
Мать ребёнка: Чекалова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалова Марья
Смерть
06.07.1883