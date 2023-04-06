Чекаловъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекаловъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.08.1802

Дата смерти

06.07.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1802

Отец: Серковъ-Чекаловъ Василий

Мать: Чекалова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Чекаловъ Тимофей

Мать ребёнка: Чекалова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Чекаловъ Ерастъ

Мать ребёнка: Чекалова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Чекаловъ Илья

Мать ребёнка: Чекалова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Чекаловъ Андреянъ

Мать ребёнка: Чекалова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1835

Сын: Чекаловъ Данила

Мать ребёнка: Чекалова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1836

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Чекалова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1839

Дочь: Баканова Щипакина Аполлинария

Мать ребёнка: Чекалова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Марья

Смерть
06.07.1883
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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