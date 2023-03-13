Голубцовъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцовъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

После 1956

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Голубцовъ Павелъ

Мать: Голубцова Евдокія

Бракосочетание
30.06.1908

Жена: Голубцова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1910

Сын: Голубцовъ Петръ

Мать ребёнка: Голубцова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1911

Сын: Голубцовъ Василий

Мать ребёнка: Голубцова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Голубцовъ Федоръ

Мать ребёнка: Голубцова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1918

Дочь: Голубцова Анастасия

Мать ребёнка: Голубцова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1956
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