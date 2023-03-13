Голубцовъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиПосле 1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Голубцовъ Павелъ
Мать: Голубцова Евдокія
Бракосочетание
30.06.1908
Жена: Голубцова Агрипина
Рождение ребёнка
04.09.1910
Сын: Голубцовъ Петръ
Мать ребёнка: Голубцова Агрипина
Рождение ребёнка
29.12.1911
Сын: Голубцовъ Василий
Мать ребёнка: Голубцова Агрипина
Рождение ребёнка
18.12.1913
Сын: Голубцовъ Федоръ
Мать ребёнка: Голубцова Агрипина
Рождение ребёнка
02.10.1918
Дочь: Голубцова Анастасия
Мать ребёнка: Голубцова Агрипина
Смерть
После 1956