Голубцовъ Петръ
Место рождения
Дата рождения04.09.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1910
Отец: Голубцовъ Николай
Мать: Голубцова Агрипина
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1954
Бракосочетание
Неизвестно