Голубцовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубцовъ Петръ

Голубцовъ Петръ

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.09.1910

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1910

Отец: Голубцовъ Николай

Мать: Голубцова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубцова Раиса Васильева

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубцова Раиса Васильева

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубцова Раиса Васильева

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубцова Раиса Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубцова Раиса Васильева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close