Голубцовъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубцовъ Степанъ

Голубцовъ Степанъ

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.12.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1865

Отец: Голубцовъ Павелъ

Мать: Голубцова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1884

Жена: Голубцова Мария

Рождение ребёнка
23.04.1888

Сын: Голубцовъ Георгий

Мать ребёнка: Голубцова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1891

Сын: Голубцовъ Константинъ

Мать ребёнка: Голубцова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1893

Сын: Голубцовъ Николай

Мать ребёнка: Голубцова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1895

Дочь: Баканова Анна

Мать ребёнка: Голубцова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1898

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Голубцова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1907

Сын: Голубцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Голубцова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.04.1908

Жена: Голубцова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1909

Сын: Голубцовъ Федоръ

Мать ребёнка: Голубцова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1911

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Голубцова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1914

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Голубцова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Голубцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубцовъ Петръ

Мать ребёнка: Голубцова Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close