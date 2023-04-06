Голубцовъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения25.12.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1865
Отец: Голубцовъ Павелъ
Мать: Голубцова Евдокія
Бракосочетание
22.01.1884
Жена: Голубцова Мария
Рождение ребёнка
23.04.1888
Сын: Голубцовъ Георгий
Мать ребёнка: Голубцова Мария
Рождение ребёнка
12.05.1891
Мать ребёнка: Голубцова Мария
Рождение ребёнка
22.07.1893
Сын: Голубцовъ Николай
Мать ребёнка: Голубцова Мария
Рождение ребёнка
14.07.1895
Дочь: Баканова Анна
Мать ребёнка: Голубцова Мария
Рождение ребёнка
15.07.1898
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Голубцова Мария
Рождение ребёнка
09.11.1907
Сын: Голубцовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Голубцова Мария
Бракосочетание
21.04.1908
Жена: Голубцова Варвара
Рождение ребёнка
05.09.1909
Сын: Голубцовъ Федоръ
Мать ребёнка: Голубцова Варвара
Рождение ребёнка
02.08.1911
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Голубцова Варвара
Рождение ребёнка
28.07.1914
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Голубцова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Голубцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубцовъ Петръ
Мать ребёнка: Голубцова Мария