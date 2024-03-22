Голубцова (Миногина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Миногина) Мария

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.03.1866

Дата смерти

30.01.1908

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1866

Отец: Ефимовъ Миногинъ Сергей

Мать: Миногина Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1884

Муж: Голубцовъ Степанъ

Рождение ребёнка
23.04.1888

Сын: Голубцовъ Георгий

Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1891

Сын: Голубцовъ Константинъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1893

Сын: Голубцовъ Николай

Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1895

Дочь: Баканова Анна

Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1898

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1907

Сын: Голубцовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубцовъ Петръ

Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ

Смерть
30.01.1908
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ водянки
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