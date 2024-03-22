Голубцова (Миногина) Мария
Место рождения
Дата рождения27.03.1866
Дата смерти30.01.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1866
Отец: Ефимовъ Миногинъ Сергей
Мать: Миногина Екатерина
Бракосочетание
22.01.1884
Муж: Голубцовъ Степанъ
Рождение ребёнка
23.04.1888
Сын: Голубцовъ Георгий
Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ
Рождение ребёнка
12.05.1891
Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ
Рождение ребёнка
22.07.1893
Сын: Голубцовъ Николай
Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ
Рождение ребёнка
14.07.1895
Дочь: Баканова Анна
Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ
Рождение ребёнка
15.07.1898
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.11.1907
Сын: Голубцовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубцовъ Петръ
Отец ребёнка: Голубцовъ Степанъ
Смерть
30.01.1908
Причина смерти: Отъ водянки