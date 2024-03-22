Миногина (Мамыкина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения15.11.1840
Дата смерти25.12.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1840
Отец: Мамыкинъ Степанъ
Мать: Мамыкина Марья
Бракосочетание
08.02.1859
Рождение ребёнка
22.10.1859
Сын: Ефимовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
12.11.1860
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
14.08.1862
Сын: Ефимовъ Миногинъ Александръ
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
10.08.1864
Дочь: Батанина Надежда
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
27.03.1866
Дочь: Голубцова Мария
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
24.04.1868
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
01.08.1872
Сын: Миногинъ Степанъ
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
23.02.1876
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей
Смерть
25.12.1909