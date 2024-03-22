Миногина (Мамыкина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Мамыкина) Екатерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.11.1840

Дата смерти

25.12.1909

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1840

Отец: Мамыкинъ Степанъ

Мать: Мамыкина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1859

Муж: Ефимовъ Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1859

Сын: Ефимовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1860

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1862

Сын: Ефимовъ Миногинъ Александръ

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1864

Дочь: Батанина Надежда

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1866

Дочь: Голубцова Мария

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1868

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1872

Сын: Миногинъ Степанъ

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1876

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Сергей

Смерть
25.12.1909
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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