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Голубцовъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.02.1808

Дата смерти

16.07.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1808

Отец: Голубцовъ Осипъ

Мать: Голубцова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1834

Сын: Голубцовъ Петръ

Мать ребёнка: Голубцова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Голубцова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1838

Дочь: Орлова Ѳевронія

Мать ребёнка: Голубцова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1840

Дочь: Григорьева Анастасія

Мать ребёнка: Голубцова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1843

Жена: Голубцова Агрипина

Рождение ребёнка
1843

Сын: Голубцовъ Павелъ

Мать ребёнка: Голубцова Агрипина

Рождение ребёнка
20.03.1845

Сын: Голубцовъ Яковъ

Мать ребёнка: Голубцова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1846

Сын: Голубцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Голубцова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1847

Сын: Голубцовъ Константинъ

Мать ребёнка: Голубцова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубцова Марѳа

Смерть
16.07.1875
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушья
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