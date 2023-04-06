Голубцовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения25.02.1808
Дата смерти16.07.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1808
Отец: Голубцовъ Осипъ
Мать: Голубцова Матрена
Рождение ребёнка
27.11.1834
Сын: Голубцовъ Петръ
Мать ребёнка: Голубцова Марѳа
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Голубцова Марѳа
Рождение ребёнка
27.06.1838
Дочь: Орлова Ѳевронія
Мать ребёнка: Голубцова Марѳа
Рождение ребёнка
03.11.1840
Дочь: Григорьева Анастасія
Мать ребёнка: Голубцова Марѳа
Бракосочетание
31.01.1843
Жена: Голубцова Агрипина
Рождение ребёнка
1843
Сын: Голубцовъ Павелъ
Мать ребёнка: Голубцова Агрипина
Рождение ребёнка
20.03.1845
Сын: Голубцовъ Яковъ
Мать ребёнка: Голубцова Агрипина
Рождение ребёнка
26.04.1846
Сын: Голубцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Голубцова Агрипина
Рождение ребёнка
15.05.1847
Мать ребёнка: Голубцова Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубцова Марѳа
Смерть
16.07.1875
Причина смерти: Отъ удушья