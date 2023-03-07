Голубцова (Щелокова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Щелокова) Матрена

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Место рождения

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Щелоковъ Ермолай

Мать: Щелокова Агрофена

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.11.1805

Дочь: Садовникова Стефанида

Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ

Рождение ребёнка
25.02.1808

Сын: Голубцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Бусарева Агрофена

Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мамыкина Матрена

Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцовъ Осипъ

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