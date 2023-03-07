Голубцова (Щелокова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1781
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Щелоковъ Ермолай
Мать: Щелокова Агрофена
Рождение ребёнка
06.11.1805
Дочь: Садовникова Стефанида
Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ
Рождение ребёнка
25.02.1808
Сын: Голубцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Бусарева Агрофена
Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мамыкина Матрена
Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубцовъ Осипъ