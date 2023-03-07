Бусарева (Голубцова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарева (Голубцова) Агрофена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Голубцовъ Осипъ

Мать: Голубцова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1833

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Бусаревъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Бусаревъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
08.03.1836

Сын: Бусаревъ Фиофилактъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
12.12.1837

Сын: Бусаревъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1840

Сын: Бусаревъ Виссаріонъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
16.02.1843

Сын: Бусаревъ Федоръ

Отец ребёнка: Бусаревъ Николай

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусаревъ Николай

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