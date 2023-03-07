Бусарева (Голубцова) Агрофена
Место рождения
Дата рождения1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Голубцовъ Осипъ
Мать: Голубцова Матрена
Рождение ребёнка
29.10.1833
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Бусаревъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Бусаревъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
08.03.1836
Сын: Бусаревъ Фиофилактъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
12.12.1837
Сын: Бусаревъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1840
Сын: Бусаревъ Виссаріонъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
16.02.1843
Сын: Бусаревъ Федоръ
Отец ребёнка: Бусаревъ Николай
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бусаревъ Николай