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(Бусарева) Агрофена
(Бусарева) Агрофена
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
1834
Пол
Женский
Отец
Бусаревъ Николай
1812 г.р.
Мать
Бусарева (Голубцова) Агрофена
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Бусаревъ Николай
Мать:
Бусарева Агрофена
Александровка
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