Мамыкина (Голубцова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти22.03.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Голубцовъ Осипъ
Мать: Голубцова Матрена
Бракосочетание
1835
Муж: Мамыкинъ Евстафий
Рождение ребёнка
25.07.1836
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий
Рождение ребёнка
14.11.1837
Сын: Мамыкинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий
Рождение ребёнка
05.11.1838
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий
Рождение ребёнка
13.04.1841
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий
Рождение ребёнка
15.01.1844
Сын: Мамыкинъ Неофитъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий
Рождение ребёнка
03.04.1846
Сын: Мамыкинъ Руфъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий
Рождение ребёнка
01.01.1848
Сын: Мамыкинъ Василий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий
Рождение ребёнка
01.03.1852
Дочь: Мамыкина Евдокия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий
Рождение ребёнка
26.05.1853
Дочь: Ростова Федосья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий
Рождение ребёнка
19.01.1858
Сын: Мамыкинъ Григорий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий
Смерть
22.03.1870