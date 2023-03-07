Мамыкина (Голубцова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Голубцова) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Дата смерти

22.03.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Голубцовъ Осипъ

Мать: Голубцова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1835

Муж: Мамыкинъ Евстафий

Рождение ребёнка
25.07.1836

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1837

Сын: Мамыкинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1838

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1841

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1844

Сын: Мамыкинъ Неофитъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1846

Сын: Мамыкинъ Руфъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1848

Сын: Мамыкинъ Василий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1852

Дочь: Мамыкина Евдокия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1853

Дочь: Ростова Федосья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1858

Сын: Мамыкинъ Григорий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Евстафий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.03.1870
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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