Ростова (Мамыкина) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростова (Мамыкина) Федосья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.05.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1853

Отец: Мамыкинъ Евстафий

Мать: Мамыкина Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1872

Муж: Ростовъ Степанъ

Рождение ребёнка
04.07.1883

Дочь: Булавина Ольга

Отец ребёнка: Ростовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ростовъ Иванъ

Отец ребёнка: Ростовъ Степанъ

Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Ростовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ростовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1891

Сын: Ростовъ Петръ

Отец ребёнка: Ростовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1895

Дочь: Мамыкина Клавдия

Отец ребёнка: Ростовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1897

Дочь: Ростова Марфа

Отец ребёнка: Ростовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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