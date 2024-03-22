Ростова (Мамыкина) Федосья
Место рождения
Дата рождения26.05.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1853
Отец: Мамыкинъ Евстафий
Мать: Мамыкина Матрена
Бракосочетание
04.02.1872
Муж: Ростовъ Степанъ
Рождение ребёнка
04.07.1883
Дочь: Булавина Ольга
Отец ребёнка: Ростовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ростовъ Иванъ
Отец ребёнка: Ростовъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.11.1888
Сын: Ростовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ростовъ Степанъ
Рождение ребёнка
20.12.1891
Сын: Ростовъ Петръ
Отец ребёнка: Ростовъ Степанъ
Рождение ребёнка
20.05.1895
Дочь: Мамыкина Клавдия
Отец ребёнка: Ростовъ Степанъ
Рождение ребёнка
11.06.1897
Дочь: Ростова Марфа
Отец ребёнка: Ростовъ Степанъ