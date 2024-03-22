Булавина (Ростова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавина (Ростова) Ольга

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.07.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1883

Отец: Ростовъ Степанъ

Мать: Ростова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.?.1902

Муж: Булавинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1903

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1905

Дочь: Любимова Елизавета

Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1907

Дочь: Булавина Мария

Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Булавинъ Иванъ

Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1913

Сын: Булавинъ Георгий

Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1914

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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