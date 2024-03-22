Булавина (Ростова) Ольга
Место рождения
Дата рождения04.07.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.07.1883
Отец: Ростовъ Степанъ
Мать: Ростова Федосья
Бракосочетание
16.?.1902
Муж: Булавинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
07.04.1903
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
12.04.1905
Дочь: Любимова Елизавета
Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
15.07.1907
Дочь: Булавина Мария
Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
06.06.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.11.1911
Сын: Булавинъ Иванъ
Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
24.05.1913
Сын: Булавинъ Георгий
Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
18.07.1914
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Булавинъ Михаилъ