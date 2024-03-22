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Мамыкинъ Михаилъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.11.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1838

Отец: Мамыкинъ Евстафий

Мать: Мамыкина Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.04.1860

Жена: Мамыкина Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1864

Сын: Мамыкинъ Александръ

Мать ребёнка: Мамыкина Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1867

Сын: Мамыкинъ Василий

Мать ребёнка: Мамыкина Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1869

Сын: Мамыкинъ Дмитрій

Мать ребёнка: Мамыкина Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1872

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мамыкина Любовь

Рождение ребёнка
09.08.1874

Дочь: Аршинова Иванова Васса

Мать ребёнка: Мамыкина Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1877

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мамыкина Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1880

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мамыкина Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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