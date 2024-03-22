Мамыкинъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения05.11.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1838
Отец: Мамыкинъ Евстафий
Мать: Мамыкина Матрена
Бракосочетание
17.04.1860
Жена: Мамыкина Любовь
Рождение ребёнка
19.11.1864
Сын: Мамыкинъ Александръ
Мать ребёнка: Мамыкина Любовь
Рождение ребёнка
28.07.1867
Сын: Мамыкинъ Василий
Мать ребёнка: Мамыкина Любовь
Рождение ребёнка
24.10.1869
Сын: Мамыкинъ Дмитрій
Мать ребёнка: Мамыкина Любовь
Рождение ребёнка
19.03.1872
Рождение ребёнка
09.08.1874
Дочь: Аршинова Иванова Васса
Мать ребёнка: Мамыкина Любовь
Рождение ребёнка
13.08.1877
Рождение ребёнка
14.01.1880