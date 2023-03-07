Мамыкинъ Василий
Место рождения
Дата рождения28.07.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1867
Отец: Мамыкинъ Михаилъ
Мать: Мамыкина Любовь
Рождение ребёнка
14.02.1891
Дочь: Мамыкина Евдокия
Мать ребёнка: Мамыкина Пелагѣя
Рождение ребёнка
06.03.1893
Дочь: Мамыкина Клавдия
Мать ребёнка: Мамыкина Пелагѣя
Бракосочетание
16.07.1893
Жена: Мамыкина Елизавета
Рождение ребёнка
28.05.1894
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Мамыкина Елизавета
Рождение ребёнка
19.07.1895
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Мамыкина Елизавета
Рождение ребёнка
28.03.1900
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Мамыкина Елизавета
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамыкина Пелагѣя