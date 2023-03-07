Мамыкинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкинъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.07.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1867

Отец: Мамыкинъ Михаилъ

Мать: Мамыкина Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1891

Дочь: Мамыкина Евдокия

Мать ребёнка: Мамыкина Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1893

Дочь: Мамыкина Клавдия

Мать ребёнка: Мамыкина Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.07.1893

Жена: Мамыкина Елизавета

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1894

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Мамыкина Елизавета

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1895

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мамыкина Елизавета

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1900

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Мамыкина Елизавета

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Пелагѣя

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