Мамыкина (Бычкова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Бычковъ Николай
Мать: Бычкова Федосья
Бракосочетание
16.07.1893
Муж: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
28.05.1894
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
19.07.1895
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
28.03.1900
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан