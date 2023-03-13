Мамыкина (Бычкова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Бычкова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Бычковъ Николай

Мать: Бычкова Федосья

Бракосочетание
16.07.1893

Муж: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1894

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1895

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1900

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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