Бычковъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычковъ Николай

Бычковъ Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Бычковъ Александръ

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1873

Жена: Бычкова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1874

Сын: Бычковъ Александръ

Мать ребёнка: Бычкова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мамыкина Елизавета

Мать ребёнка: Бычкова Федосья

Рождение ребёнка
02.01.1880

Сын: Бычковъ Иванъ

Мать ребёнка: Бычкова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Аршинова Анастасия

Мать ребёнка: Бычкова Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычковъ Федоръ

Мать ребёнка: Бычкова Федосья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close