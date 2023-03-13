Бычковъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Бычковъ Александръ
Бракосочетание
15.09.1873
Жена: Бычкова Федосья
Рождение ребёнка
05.08.1874
Сын: Бычковъ Александръ
Мать ребёнка: Бычкова Федосья
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мамыкина Елизавета
Мать ребёнка: Бычкова Федосья
Рождение ребёнка
02.01.1880
Сын: Бычковъ Иванъ
Мать ребёнка: Бычкова Федосья
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Аршинова Анастасия
Мать ребёнка: Бычкова Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычковъ Федоръ
Мать ребёнка: Бычкова Федосья