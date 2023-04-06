Мамыкина (Евдокимова) Пелагѣя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Евдокимова) Пелагѣя

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.05.1870

Дата смерти

22.03.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1870

Отец: Евдокимовъ Сидоръ

Мать: Евдокимова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1891

Дочь: Мамыкина Евдокия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1893

Дочь: Мамыкина Клавдия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Василий

Смерть
22.03.1893
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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