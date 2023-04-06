Мамыкина (Евдокимова) Пелагѣя
Место рождения
Дата рождения20.05.1870
Дата смерти22.03.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1870
Отец: Евдокимовъ Сидоръ
Мать: Евдокимова Ирина
Рождение ребёнка
14.02.1891
Дочь: Мамыкина Евдокия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
06.03.1893
Дочь: Мамыкина Клавдия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Василий
Смерть
22.03.1893