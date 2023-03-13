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Евдокимовъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1866

Отец: Евдокимовъ Сидоръ

Мать: Евдокимова Ирина

Бракосочетание
24.09.1888

Жена: Евдокимова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Евдокимовъ Василий

Мать ребёнка: Евдокимова Мария

Рождение ребёнка
01.03.1892

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Евдокимова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1894

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Евдокимова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1896

Дочь: Евдокимова Пелагея

Мать ребёнка: Евдокимова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1897

Сын: Евдокимовъ Петръ

Мать ребёнка: Евдокимова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1899

Сын: Евдокимовъ Борисъ

Мать ребёнка: Евдокимова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1902

Сын: Евдокимовъ Александръ

Мать ребёнка: Евдокимова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1903

Дочь: Капитолина

Мать ребёнка: Евдокимова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Мария

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