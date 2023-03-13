Евдокимовъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.02.1866
Отец: Евдокимовъ Сидоръ
Мать: Евдокимова Ирина
Бракосочетание
24.09.1888
Жена: Евдокимова Евдокія
Рождение ребёнка
1889
Сын: Евдокимовъ Василий
Мать ребёнка: Евдокимова Мария
Рождение ребёнка
01.03.1892
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Евдокимова Мария
Рождение ребёнка
23.01.1894
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Евдокимова Мария
Рождение ребёнка
09.05.1896
Дочь: Евдокимова Пелагея
Мать ребёнка: Евдокимова Мария
Рождение ребёнка
18.06.1897
Сын: Евдокимовъ Петръ
Мать ребёнка: Евдокимова Мария
Рождение ребёнка
22.07.1899
Сын: Евдокимовъ Борисъ
Мать ребёнка: Евдокимова Мария
Рождение ребёнка
12.03.1902
Мать ребёнка: Евдокимова Мария
Рождение ребёнка
10.10.1903
Дочь: Капитолина
Мать ребёнка: Евдокимова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокимова Мария