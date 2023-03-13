Евдокимова (Зоркова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Зоркова) Мария

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.06.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1866

Отец: Зорковъ Петръ

Мать: Новикова Зоркова (Пупкова) Акулина Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1889

Сын: Евдокимовъ Василий

Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ

Рождение ребёнка
01.03.1892

Дочь: (Евдокимова) Лидия

Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1894

Дочь: (Евдокимова) Анна

Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1896

Дочь: Евдокимова Пелагея

Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1897

Сын: Евдокимовъ Петръ

Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1899

Сын: Евдокимовъ Борисъ

Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1902

Сын: Евдокимовъ Александръ

Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1903

Дочь: (Евдокимова) Капитолина

Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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