Евдокимова (Зоркова) Мария
Место рождения
Дата рождения26.06.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдокимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1889
Сын: Евдокимовъ Василий
Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.03.1892
Дочь: (Евдокимова) Лидия
Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
23.01.1894
Дочь: (Евдокимова) Анна
Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.05.1896
Дочь: Евдокимова Пелагея
Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.06.1897
Сын: Евдокимовъ Петръ
Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
22.07.1899
Сын: Евдокимовъ Борисъ
Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.03.1902
Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.10.1903
Дочь: (Евдокимова) Капитолина
Отец ребёнка: Евдокимовъ Федоръ