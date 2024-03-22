Аршинова Иванова (Мамыкина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова Иванова (Мамыкина) Васса

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.08.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1874

Отец: Мамыкинъ Михаилъ

Мать: Мамыкина Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.02.1891

Муж: Аршиновъ Евгеній

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1892

Сын: Аршиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Аршиновъ Евгеній

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1901

Сын: Ивановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1904

Дочь: Капитолина

Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1904

Сын: Ивановъ Петръ

Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1907

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1909

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1911

Сын: Ивановъ Николай

Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1914

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1918

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серкова Клавдия

Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивановъ Евгений

Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивановъ Ларіонъ

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