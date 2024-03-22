Аршинова Иванова (Мамыкина) Васса
Место рождения
Дата рождения09.08.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1874
Отец: Мамыкинъ Михаилъ
Мать: Мамыкина Любовь
Бракосочетание
17.02.1891
Муж: Аршиновъ Евгеній
Рождение ребёнка
27.06.1892
Сын: Аршиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Аршиновъ Евгеній
Рождение ребёнка
02.11.1901
Сын: Ивановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
05.10.1904
Дочь: Капитолина
Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
05.10.1904
Сын: Ивановъ Петръ
Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
04.08.1907
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
18.04.1909
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
30.11.1911
Сын: Ивановъ Николай
Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
01.12.1914
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
10.03.1918
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серкова Клавдия
Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивановъ Евгений
Отец ребёнка: Ивановъ Ларіонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивановъ Ларіонъ