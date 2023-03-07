Орлова (Голубцова) Ѳевронія
Место рождения
Дата рождения27.06.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1838
Отец: Голубцовъ Иванъ
Мать: Голубцова Марѳа
Бракосочетание
27.01.1857
Муж: Орловъ Захаръ
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Орлова Еѵгенія
Отец ребёнка: Орловъ Захаръ
Рождение ребёнка
01.05.1859
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Орловъ Захаръ
Рождение ребёнка
09.10.1861
Сын: Орловъ Яковъ
Отец ребёнка: Орловъ Захаръ
Рождение ребёнка
06.10.1863
Дочь: Макарова Пелагѣя
Отец ребёнка: Орловъ Захаръ
Рождение ребёнка
09.10.1865
Дочь: Орлова Прасковія
Отец ребёнка: Орловъ Захаръ
Рождение ребёнка
18.07.1868
Дочь: Миногина Марія
Отец ребёнка: Орловъ Захаръ
Рождение ребёнка
25.07.1870
Сын: Орловъ Стефанъ
Отец ребёнка: Орловъ Захаръ
Рождение ребёнка
1871
Сын: Орловъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Орловъ Захаръ
Рождение ребёнка
27.11.1873
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Орловъ Захаръ
Рождение ребёнка
26.10.1875
Сын: Орловъ Григорій
Отец ребёнка: Орловъ Захаръ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Орловъ Федоръ
Отец ребёнка: Орловъ Захаръ
Рождение ребёнка
27.12.1880
Дочь: Латышова Ульяна
Отец ребёнка: Орловъ Захаръ
Александровка
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Севастьянова Анастасія
Отец ребёнка: Орловъ Захаръ