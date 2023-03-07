Орлова (Голубцова) Ѳевронія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Голубцова) Ѳевронія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.06.1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1838

Отец: Голубцовъ Иванъ

Мать: Голубцова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1857

Муж: Орловъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Орлова Еѵгенія

Отец ребёнка: Орловъ Захаръ

Рождение ребёнка
01.05.1859

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Орловъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1861

Сын: Орловъ Яковъ

Отец ребёнка: Орловъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1863

Дочь: Макарова Пелагѣя

Отец ребёнка: Орловъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1865

Дочь: Орлова Прасковія

Отец ребёнка: Орловъ Захаръ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.07.1868

Дочь: Миногина Марія

Отец ребёнка: Орловъ Захаръ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.07.1870

Сын: Орловъ Стефанъ

Отец ребёнка: Орловъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Сын: Орловъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Орловъ Захаръ

Рождение ребёнка
27.11.1873

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Орловъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1875

Сын: Орловъ Григорій

Отец ребёнка: Орловъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Орловъ Федоръ

Отец ребёнка: Орловъ Захаръ

Рождение ребёнка
27.12.1880

Дочь: Латышова Ульяна

Отец ребёнка: Орловъ Захаръ

Александровка
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Севастьянова Анастасія

Отец ребёнка: Орловъ Захаръ

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