Григорьева (Голубцова) Анастасія
Место рождения
Дата рождения03.11.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1840
Отец: Голубцовъ Иванъ
Мать: Голубцова Марѳа
Бракосочетание
12.07.1859
Рождение ребёнка
21.03.1863
Сын: Григорьевъ Захаръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
05.04.1868
Сын: Григорьева Агапъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
15.08.1870
Сын: Григорьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
16.10.1872
Сын: Григорьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
22.02.1875
Сын: Григорьевъ Прокопій
Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Григорьевъ Федоръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
27.01.1879
Сын: Григорьевъ Игнатій
Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Григорьевъ Матвѣй
Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарвина Александра
Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ