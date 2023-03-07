Григорьева (Голубцова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Голубцова) Анастасія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.11.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1840

Отец: Голубцовъ Иванъ

Мать: Голубцова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.07.1859

Муж: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1863

Сын: Григорьевъ Захаръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1868

Сын: Григорьева Агапъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1870

Сын: Григорьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1872

Сын: Григорьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1875

Сын: Григорьевъ Прокопій

Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Григорьевъ Федоръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ

Рождение ребёнка
27.01.1879

Сын: Григорьевъ Игнатій

Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Григорьевъ Матвѣй

Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарвина Александра

Отец ребёнка: Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ

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