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Сарвина (Григорьевъ) Александра
Сарвина (Григорьевъ) Александра
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ
1835 г.р.
Мать
Григорьева (Голубцова) Анастасія
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Щипакинъ Венедиктъ Григорьевъ
Мать:
Григорьева Анастасія
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