Голубцовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1872
Отец: Голубцовъ Константинъ
Мать: Голубцова Пелагея
Бракосочетание
18.01.1893
Жена: Голубцова Дарія
Рождение ребёнка
08.11.1893
Дочь: Голубцова Стефанида
Мать ребёнка: Голубцова Дарія
Рождение ребёнка
14.10.1894
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Голубцова Дарія
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан