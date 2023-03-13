Голубцовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцовъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1872

Отец: Голубцовъ Константинъ

Мать: Голубцова Пелагея

Бракосочетание
18.01.1893

Жена: Голубцова Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1893

Дочь: Голубцова Стефанида

Мать ребёнка: Голубцова Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1894

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Голубцова Дарія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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