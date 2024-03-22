Голубцова (Мамыкина) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Мамыкина) Дарія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.03.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1875

Отец: Мамыкинъ Никита

Мать: Мамыкина Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1893

Муж: Голубцовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1893

Дочь: Голубцова Стефанида

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1894

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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