Голубцова (Мамыкина) Дарія
Место рождения
Дата рождения15.03.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1875
Отец: Мамыкинъ Никита
Мать: Мамыкина Ольга
Бракосочетание
18.01.1893
Муж: Голубцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.11.1893
Дочь: Голубцова Стефанида
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.10.1894
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан